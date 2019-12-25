Стало известно, кто сможет воспользоваться бесплатным проездом в дни матчей Евро-2020

Количество поездок будет не ограничено, но льгота будет распространяться не на все виды общественного транспорта.

Правительство Петербурга определило, кто имеет право на бесплатный проезд во время матчей Евро-2020. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Бесплатно общественным транспортом, в том числе пригородным, смогут воспользоваться участники спортивных соревнований, волонтеры, аккредитованные представители СМИ, футбольные болельщики при предъявлении входного билета на матч. Это можно будет сделать в дни проведения матча с 00:00 до 23:59 следующего дня.

Льготы действуют на проезд в метро, автобусах-шатлах, трамваях №19 и №48, а также во всех электричках, которые курсируют по городу и области. Ограничения в количестве поездок не будет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иностранным гражданам разрешили въезд в Петербург на время Евро.

Фото: Piter.TV