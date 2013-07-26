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Иностранным болельщикам разрешён въезд в Петербург на ЕВРО-2020
Сегодня, 18:09
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kraratau27

Иностранным болельщикам разрешён въезд в Петербург на ЕВРО-2020

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Болельщики смогут находиться на территории России до 12 июля. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс изменения в документы кабинета министров. Отныне разрешён въезд в Россию иностранным гражданам всех стран мира и лиц без гражданства, которые принимают участие в ЕВРО-2020 в Петербурге. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили пресс-службе Оргкомитета чемпионата в Петербурге.

К тому же, официальные делегации УЕФА, персонал, участники матчей, представители СМИ и волонтеры смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке. Также болельщики смогут въехать в страну "по паспорту болельщика".

Как отметил генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 Алексей Сорокин, "разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест". Болельщики ЕВРО-2020 смогут находиться на территории России до 12 июля. 

Ранее мы писали, что губернатор предложил ограничить продажу алкоголя в Петербурге во время Евро.

Фото: ru.uefa.com

Теги: въезд, евро-2020, паспорт болельщика
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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