Губернатор предложил ограничить продажу алкоголя в Петербурге во время Евро

Проект внесли на рассмотрение парламентариев 17 мая.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил запретить продажу алкогольных напитков в стеклянных бутылках в центре города в дни матчей чемпионата Европы по футболу.

Инициативу внесли в парламент в понедельник, 17 мая, и попросили рассмотреть документ в первоочередном порядке. Согласно законопроекту, спиртное не будут продавать рядом со стадионом на Крестовском острове дни матчей и за день до них. Исключение – кафе и рестораныю

Аналогичный запрет предлагают ввести у фан-зон на Конюшенной площади и у СК "Юбилейный" с 11 июня по 11 июля. Продажу алкоголя у Дворцовой площади предлагают запретить с 1 по 11 июля.

В среду, 19 мая, депутаты ЗакСа приняли законопроект в первом чтении.

Ранее мы писали, что в Петербурге на Евро-2020 могут ограничить продажу алкоголя.

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