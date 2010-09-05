Стали известны все пары плей-офф Евро-2020

Первые игры состоятся 26 июня.

По результатам групповой стадии Евро-2020 стали известны все пары сборных по футболу по 1/8 финала чемпионата.

Матчи начнутся 26 июня игрой между командами Уэльса и Дании в Амстердаме и сборными Италии и Австрии в Лондоне. На следующий день на футбольное поле выйдут команды Нидерландов и Чехии, а также Португалии и Бельгии.

28 июня на Евро-2020 состоятся матчи Хорватия - Испания и Франция – Швейцария.

Заключительные игры данной стадии чемпионата состоятся 29 июня между сборными Англии и Германии, а также командами Швеции и Украины.

Напомним, сборная РФ вылетела из чемпионата Евро-2020. Она проиграла Дании со счетом 4:1. Капитан российской команды Артем Дзюба извинился за поражение. По словам спортсмена, проигрыш на чемпионате такого уровня футболистам не прощают, однако сборная сражалась за победу и играла "на равных".

Ранее в Кремле отреагировали на вылет сборной РФ по футболу с Евро-2020.

Фото: Piter.tv



