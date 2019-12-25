Дзюба извинился за поражение сборной РФ в матче с Данией на Евро-2020

Он считает, что российская сборная играла "на равных".

Капитан сборной РФ по футболу Артем Дзюба извинился за поражение команды в матче с Данией на Евро-2020. Его слова приводит издание "Известия".

По словам спортсмена, поражения на чемпионате такого уровня футболистам не прощают, однако сборная сражалась за победу и играла "на равных".

Прежде всего, хотелось бы извиниться перед страной за поражение. <...> Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, мы вместе проигрываем, мы все вместе проигрываем. Мы проиграли, игроки, прежде всего. Артем Дзюба, капитан сборной РФ

Футболист поблагодарил тех людей, которые верили в сборную страны "до последнего", и обратили внимание, что Россия сражалась за мячи. Дзюба оценил игроков сборной Дании как Данию "соперника плюс-минус нашего уровня".

Напомним, матч "Россия-Дания" завершился со счётом 4:1 в пользу последних. По итогам игры российская сборная по футболу заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф Евро-2020. Данию ждет следующий матч в 1/8 финала чемпионата.

Ранее тренер сборной РФ Станислав Черчесов рассказал, что российские футболисты выдерживали план на игру в матче Евро-2020 против Дании.

Фото: fc-zenit.ru