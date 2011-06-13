Сборная России по футболу покидает ЕВРО-2020

Матч "Россия-Дания" завершился со счётом 4:1 в пользу датской сборной.

В понедельник, 21 июня, на стадионе "Паркен" в Копенгагене состоялся третий матч группы B чемпионата Европы, который завершился со счётом 4:1 в пользу сборной Дании по футболу. Таким образом, сборная России по футболу выбыла из дальнейшей борьбы на чемпионате Европы.

Счет на 38-ой минуте открыл Миккель Дамсгор, спустя 20 минут, на 59-ой минуте, Матвей Сафонов пропустил второй мяч. Его забил датский футболист Юссуф Поульсен. На 70-ой минуте Артем Дзюба с пенальти забил первый мяч в ворота противника. Однако Андреас Кристенсен на 79-й минуте и Йоаким Мехле на 82-й минуте довели счет до 1:4.

По результатам матча сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула ЕВРО-2020. А вот сборную Дании ждет следующий матч в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Фото: sportmail.ru