Черчесов: российские футболисты выдерживали план на игру в матче Евро с датчанами

Тренер российской команды объяснил, что спортсмены были готовы к встрече с датчанами, но "игра не сложилась".

Станислав Черчесов рассказал, что российские футболисты выдерживали план на игру в матче Евро-2020 против Дании. Ранее стало известно, что команда уступила с результатом 1:4 иностранцам в Копенгагене. Таким образом сборная РФ заняла последнее место в группе В, так и не выйдя в плей-офф турнира.

Не сложился результат, на который нацеливались, план на игру выдерживался: были моменты, когда могли забить и судьбу или сценарий матча перевернуть, но к сожалению не забили, первый момент соперника завершился голом. Станислав Черчесов, тренер сборной России

Эксперт заметил, что во втором тайме российские футболисты выходили на поле, чтобы отыграться. При счете 0:1 у команды была подготовлена замена, но затем россиянам удалось забить мяч в ворота соперников. Тренер с сожалением констатировал тот факт, что датчане при штрафном смогли результативно контратаковать россиян. После чего игроки его команды "пропустили, поплатились двумя голами". Черчесов полагает, что наши спортсмены могли первыми забить гол во время игры в Копенгагене, но им не удалось реализовать некоторые моменты. При этом футболисты из РФ были готовы к сильной контратаке Дании, поэтому пытались их сдерживать в первом тайме.

Если попал в девятку с 20 метров, то ситуация меняется. Перед вторым таймом я подсказал, что нужно делать, но второй мяч, который созрел из ничего, оптимизма не добавил. Станислав Черчесов, тренер сборной России

Тренер российской сборном заметил, что по результатам игры будут сделаны определенные выводы. Он поблагодарил спортсменов, заметив, что игра не сложилась.

Сборная России по футболу покидает ЕВРО-2020.

Видео: © UEFA EURO 2020