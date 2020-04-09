Захарова: Дания отказала РФ в правовой помощи по расследованию ЧП на "Северных потоках"

В МИД РФ оценили отказ Копенгагена сотрудничать с генпрокуратурой РФ.

Дания отказала Москве и Генеральной прокуратуре в правовой помощи по расследованию чрезвычайных происшествий, произошедших в акватории Балтийского моря на газопроводах "Сеыерный поток" и "Северный поток-2". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она пояснила, что ответ от Копенгагена получен в декабре текущего года. В РФ рассчитывают добиться от прокуратуры Дании прозрачного расследования теракта.

Российская сторона продолжит добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования теракта с участием компетентных ведомств, ПАО "Газпром", задействуя, в том числе, международные структуры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что Москва не удивлена таким решением Копенгагена, так как отказ от правовой помощи в расследовании данной диверсии лишь подтверждает внешний курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта в Балтике. В МИД РФ добавили, что датская сторона сослалась на то условие, что исполнение российского запроса якобы поставит под угрозу национальную безопасность страны.

Россия сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета.

Фото и видео: МИД России