Захарова: РФ сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета

Москва сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы и традиции нейтралитета. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что теперь указанные европейские страны решили пойти на поводу ради неочевидных и превратно понятых сиюминутных интересов в контексте украинского кризиса.
Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы ... преданы забвению славные традиции нейтралитета. Они добровольно лишили себя возможности выступать в роли посредников в поиске решений острых вызовов.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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