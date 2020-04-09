Захарова: РФ сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета

В МИД России оценили реакцию стран Европы на украинский кризис.

Москва сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы и традиции нейтралитета. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что теперь указанные европейские страны решили пойти на поводу ради неочевидных и превратно понятых сиюминутных интересов в контексте украинского кризиса.

Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы ... преданы забвению славные традиции нейтралитета. Они добровольно лишили себя возможности выступать в роли посредников в поиске решений острых вызовов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой.

Фото и видео: МИД России