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Захарова: РФ сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета

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В МИД России оценили реакцию стран Европы на украинский кризис.

Москва сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы и традиции нейтралитета. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что теперь указанные европейские страны решили пойти на поводу ради неочевидных и превратно понятых сиюминутных интересов в контексте украинского кризиса.

Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы ... преданы забвению славные традиции нейтралитета. Они добровольно лишили себя возможности выступать в роли посредников в поиске решений острых вызовов.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: австрия, мария захарова, мид, нейтралитет, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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