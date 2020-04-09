Мария Захарова оценила выделение Вашингтоном для ВСУ 175 млн долларов.

МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой по выводу денежных средств, которая не способна работать бесконечно. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что Вашингтон предоставил новый пакет помощи ВСУ в размере 175 миллионов долларов. Ранее власти Сша предупредили, что указанный пакет может стать последним, если Конгресс не одобрит администрации продолжение финансирования.

Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около 113 миллиардов долларов. Половина из них пошла на военные нужды, остальные - на поддержку правительства и экономики Украины.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России