МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой по выводу денежных средств, которая не способна работать бесконечно. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что Вашингтон предоставил новый пакет помощи ВСУ в размере 175 миллионов долларов. Ранее власти Сша предупредили, что указанный пакет может стать последним, если Конгресс не одобрит администрации продолжение финансирования.
Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около 113 миллиардов долларов. Половина из них пошла на военные нужды, остальные - на поддержку правительства и экономики Украины....
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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