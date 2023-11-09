Мария Захарова оценила подготовку Вашингтона к принятию мероприятия на мировом уровне.

До сих пор не все российские представители получили американские визы для участия в саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), организованного в Сан-Франциско. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она пояснила, что международное мероприятие запланировано с 11 по 17 ноября.

До саммита остается всего менее недели. И до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой.

Фото и видео: МИД России