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В МИД рассказали о ситуации с визами США для делегации на саммите АТЭС

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Мария Захарова оценила подготовку Вашингтона к принятию мероприятия на мировом уровне.

До сих пор не все российские представители получили американские визы для участия в саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), организованного в Сан-Франциско. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она пояснила, что международное мероприятие запланировано с 11 по 17 ноября.

До саммита остается всего менее недели. И до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой.

Фото и видео: МИД России

Теги: атэс, визы, мария захарова, мид, сан-франциско
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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