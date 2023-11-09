Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой

В МИД РФ оценили слова Джорджи Мелони.

Российская сторона никаким образом не связана с разговором отечественных пранкеров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, это мероприятие не является спланированной акцией Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница призвала западные СМИ не распространять ложь о намеренных действиях Кремля.

Это не так, это неправда. Да, есть такой жанр, но зародился он не в нашей стране. Это не наши находки и наработки. Это то, что, можно сказать, поощрялось Западом в качестве одного из способов свободы слова, нового видения мира, новых медиа. Еще раз, не к нам вопрос. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом в МИД РФ прокомментировали попытки мейнстримных СМИ т ряда представителей европейского истеблишмента обвинить в этом розыгрыше Москву. По словам Марии Захаровой, сейчас Италии важнее обратить внимание на суть слов итальянского премьер-министра, которая открыто сказала о нормальности героизации нацистских коллаборационистов.

В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ.

Фото и видео: МИД России