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В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ

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Мария Захарова напомнила властям в Софии об ответственности.

Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности страны на храм подворья Российской православной церкви в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых норм.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала новость о том, что местная прокуратура проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ, размещенного в болгарской столице.

Мы рассматриваем угрозу узурпации храма как открытое проявление враждебности, вопиющего попрания моральных устоев, правовых норм, включая обязательства Софии согласно договору о дружественных отношениях и сотрудничеству от 4 августа 1992 года.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ предупредили иностранных коллег, что подобные незаконные действия в отношении собственности России влекут за собой ответственность.

МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов.

Фото и видео: МИД России

Теги: болгария, мария захарова, мид, рпц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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