МИД раскритиковал обвинения датских СМИ в адрес российских научных судов

Мария Захарова считает, что СМИ отвлекают внимание от расследования по "Северным потокам" в Балтийском море.

Публикации в датских СМИ о том, что российские научно-исследовательские и рыболовные суда якобы занимаются сбором информации о подводной инфраструктуре стран-членов НАТО, в том числе и Копенгагена, на самом деле являются беспочвенными. Они призваны нагнетать русофобию и отвлекают мировую общественность от расследования терактов на газопроводам "Северным потокам", которые произошли в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что иностранная пресса нарушила профессиональную этику журналиста.

Публикации носят заказной характер, они нацелены на нанесение урона российской научно-исследовательской деятельности, нагнетанию в датском публичном пространстве атмосферы тотальной русофобии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что в опубликованных материалах авторы не привели никаких доказательств противоправной деятельности российских гражданских судов. Дипломаты заметили, что статьи хотят сформировать негативный образ для России и запустить западную аудиторию.

Захарова: РФ отмечает рост антисемитизма в США в геометрической прогрессии.

Фото и видео: МИД России