Захарова: РФ отмечает рост антисемитизма в США в геометрической прогрессии

В МИД РФ оценил массовую тенденцию в странах НАТО.

Москва отмечает рост уровня антисемитизма на американской территории, а также государствах-членах Североатлантического военного альянса в геометрической прогрессии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. По мнению чиновницы, речь идет о массовой тенденции в блоке.

Мы видим колоссальный рост антисемитизма в странах НАТО. И в Соединенных Штатах зафиксирован беспрецедентный за десятилетия рост антисемитизма. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России