МИД шокирован поведением Израиля по эвакуации россиян из Газы

Мария Захарова рассказала о выходе иностранцев через КПП "Рафах".

Москва была шокирована заявлением израильского посла о том, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газы может потребоваться до двух недель. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что не понимает, почему процесс не происходит, несмотря на деятельность страны по его разблокировке.

Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может понадобиться до двух недель. Это недопустимая логика. ы делаем все, хочу еще раз подчеркнуть, с нашей стороны готово все для эвакуации россиян и соотечественников. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что граждане других государств, в том числе стран СНГ, обращались к российским представителям по вопросу эвакуации из региона палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Такие списки уже сформированы дипломатами и переданы властям, которые занимаются вопросами эвакуации. Мария Захарова пояснила, что Москва приветствует начало процесса выхода иностранных граждан из сектора Газа на территорию Египта через пограничный контрольно-пропускной переход "Рафах".

Захарова: США дискредитировали себя на десятилетия вперед.

Фото и видео: МИД России