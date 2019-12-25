Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч против Дании

Начало последней игры национальной сборной в групповом этапе на Евро-2020 – в 22:00.

Футбольные сборные России и Дании объявили стартовые составы команд на третий матч группы B чемпионата Европы. Встреча проходит на стадионе в Копенгагене. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

В стартовом составе национальной сборной России – два игрока петербургского ФК "Зенит", Далер Кузяев и Артем Дзюба.

Команда под руководством Станислава Черчесова выйдет на поле в следующем составе. В воротах – Матвей Сафонов, в обороне – Джикия, Кудряшов, Фернандес, Дивеев. Полузащита – Миранчук, Оздоев, Кузяев, Головин, Зобнин. В нападении – Артем Дзюба, капитан команды.

Стартовый состав хозяев поля – Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилэйни, Брэйтуэйт, Дамсгор, Васс, Поульсен, Хейбьерг.

Видео: Piter.tv