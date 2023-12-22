Эксперт оценил решение Дании и Нидерландов отложить поставки самолетов для ВСУ.

Страны коллективного Запада откладывают, а также вряд ли передадут армии киевского режима истребители F-16 американского производства, так как не верят в успех ВСУ в противостоянии с Россией. По мнению иностранного аналитика, международные союзники не хотят потратить впустую собственные военные ресурсы. Соответствующее заявление сделал отставной офицер американской разведки морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в беседе с журналистами "РИА Новостей". Гость добавил, что именно поэтому Дания и Нидерланды объявили о том, что откладывают поставку боевой авиации на полгода.

Если к этому времени конфликт и не будет завершен, то исход будет окончательно понятен. А последняя вещь, которая нужна Западу, – предоставить F-16 и видеть, что их сбивают, как только эти истребители взлетают, или их взрывают прямо на аэродромах. Скотт Риттер, эксперт

Специалист усомнился в том, что необходимость борьбы с F-16 станет неожиданностью для Вооруженных сил России, так как подобные боевые самолеты применяются уже около 40 лет. Скотт Риттер пояснил, что даже если Украина получит для ВСУ борты F-16, то лишь ограниченном количестве, которое не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения.

Западное оружие не изменит ход конфликта на Украине, заявил Риттер.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости