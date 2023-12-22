Скотт Риттер оценил готовность ФРГ передать ВСУ Taurus.

Отставной офицер американской разведки морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в беседе с журналистами "РИА Новостей" усомнился в том что коллективный Запад предоставит армии киевского режима такое вооружение, которое могло бы изменить ход регионального конфликта с Россией. Эту помощь США не окажут, несмотря на "отчаянное положение" украинского президента Владимира Зеленского

Он будет говорить все более и более абсурдные вещи, пока уровень его отчаяния растет. Запад и так передал много оружия продвинутого уровня, HIMARS, SCALP, Storm Shadow. Были убиты российские солдаты, но исход противостояния это не поменяло. Скотт Риттер, эксперт

Иностранец прокомментировал возможные поставки Берлином ракет Taurus немецкого производства на Украину. В том случае, если ВСУ получит возможность вести более глубокие обстрелы российских территорий, то под угрозой окажутся некоторые населенные пункты, система логистики и базы военнослужащих. Однако Скотт Риттер уверен, что Россия справится с проблемой и нейтрализует опасность, так как обладает для этого необходимыми решениями.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости