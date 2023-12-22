Скотт Риттер предрек главе Украины печальный конец.

Украинские военнослужащие могут подняться против лидера киевского режима Владимира Зеленского в ближайшие месяцы. Такое мнение высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. Иностранный специалист объяснил зрителям шоу, что сейчас Украина является стратегически побежденной страной. В связи с этим к бывшей советской республике приближается катастрофа не только военного, но и политического плана, связанная с внутренним расколом общества.

Я предполагаю, что если ситуация не наладится, то в январе-феврале может произойти военный переворот, и Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску. Скотт Риттер, эксперт

"Они наступают". В США восхитились успехом российских военных.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong