Скотт Риттер оценил наступательные действия России на СВО.

Российские военнослужащие стали самой закаленной силой в мире, в то время как Вооруженные силы Украины несут стратегическое поражение. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. Иностранный эксперт уверен в том, что уже сейчас Москва просто разбила армию киевского режима на поле боя. При этом Вооруженные силы России начинают настойчиво наступать на территории в зоне СВО.

Русские постоянно совершенствуются. У России самые хорошо обученные, самые закаленные в боях вооруженные силы в современном мире, и нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы то, что представляют собой русские. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong