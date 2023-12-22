Скотт Риттер предрек ВСУ потерю новых территорий.

Российские Вооруженные силы перехватили инициативу на передовой линии в региональном конфликте с Украиной, поэтому не пойдут на условия киевского режима. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. Иностранный аналитик заметил, что армия Москвы нанесла стратегическое поражение оппонентам. Он заметил, что уже сейчас лидера Украины Владимира Зеленского предупреждают о том, что власти страны могут лишиться контроля над большим количеством территорий.

Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет. <…> Теперь украинцы в панике. Плохие новости для Украины заключаются в том, что Россия не пойдет на переговоры на условиях приемлемых для Киева. Она сама будет диктовать их. Скотт Риттер, эксперт

"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong