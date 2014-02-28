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"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде

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Скотт Риттер высмеял униформу главы Украины.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона.

Я пытался сказать ему: "Знаешь, Зеленский, у зеленого цвета есть вес только тогда, когда на нем изображены орел, глобус и якорь (символы на эмблеме Корпуса морской пехоты США). В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик".

Скотт Риттер, эксперт

Напомним, что конгрессвумен из США Марджори Тейлор Грин заявила общественности о том, что лидеру киевского режима Владимира Зеленскому следовало бы надеть пиджак и галстук, требуя деньги от Вашингтона.

"Это крах". В США сделали жесткое заявление о распаде Украины.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

Теги: владимир зеленский, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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