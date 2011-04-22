Скотт Риттер объяснил, что неудачи ВСУ перерастут в гражданский кризис.

Отсутствие денежных средств и провал контрнаступления армии киевского режима ведут Украину к распаду. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что сейчас западные коллеги из Вашингтона передают украинским властям свой последний транш, после чего неудачи ВСУ на поле боя перерастут в массовые беспорядки и гражданский коллапс системы.

Мы наблюдаем приближающийся социальный коллапс, который приведет к политическому краху. Иными словами, мы — свидетели начала распада Украины как национального государства. Все кончено. У них нет боеприпасов. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Garland Nixon