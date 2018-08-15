"Могут только русские". В США сделали неожиданное заявление о России

Скотт Риттер оценил подготовку в рядах ВС РФ.

Российская армия получила бесценный опыт в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что на текущий момент Москве удалось выстроить такую систему, которая способна готовить десятки тысяч бойцов, а также создает из добровольцев профессиональных военнослужащих. Скотт Риттер подчеркнул, что такой слаженный военный механизм сейчас есть только у россиян. При этом в армии киевского режима сражаются бойцы, которых не обучают и не готовят к реалиям сражений. Также у солдат ВСУ отсутствует необходимое снаряжение, а военные не умеют обращаться с выдаваемым оборудованием.

На планете не существует Вооруженных сил, которые обладали бы таким же опытом, как российские. Украинские военные могли бы получить похожий опыт, но они все мертвы. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works