Скотт Риттер оценил российские РЭБ.

Российские средства радиоэлектронной борьбы "отключили" одно из самых мощных средств американского наблюдения, которым пытались просканировать Крым. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что у Пентагона есть особые радары, которые могут с достаточной детализацией просканировать наблюдаемую поверхность Земли.

США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками. <…> И когда они попытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Это радар, облака не мешают. Почему они ничего не увидели? Потому что Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты. Скотт Риттер, эксперт США

Аналитик добавил, что российские военнослужащие способны создать защитный зонтик на территории, на которой происходит важное сражение. Средства РЭБ просто глушат сигналы дронов противников и других электронных приспособлений ВСУ и международных союзников киевского режима. Скотт Риттер считает, что речь идет о своего рода цифровом "Железном куполе" (Digital Iron Dome). Таким образом иностранец сравнил российские РЭБ с израильской системой противоракетной обороны.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works