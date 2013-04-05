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"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине

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Скотт Риттер оценил российский ВПК.

Заявление генерального секретаря Североатлантического военного альянса Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в блок — это глупость.  Соответствующее заявление в эфире немецкого YouTube-канала Gegenpol сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист подчеркнул, что киевский режим не способен в военном и экономическом плане стать частью НАТО. По его мнению, единственное, что действительно понял Столтенберг,  это то, что российская военная промышленность очень сильна.

Украина никогда не вступит в НАТО. Столтенберг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться. В отличие от альянса, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной. 

Скотт Риттер, эксперт

В США сделали ужасающее предупреждение Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Gegenpol

Теги: нато, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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