Скотт Риттер считает, что Украина разделилась на два лагеря в вопросе дальнейшего конфликта против РФ.

Раскол между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и его генералами, а также отсутствие побед со стороны Вооруженных сил Украины, может спровоцировать конфликт внутри страны. Соответствующее заявление в эфире немецкого YouTube-канала Gegenpol сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что в текущий момент существует два лагеря ("за" и "против" продолжения кризиса в регионе). За боевые действия выступают военнослужащие с тем исключением, что армии требуется перейти в оборону, а не жертвовать личным составом и собственной мощью ради бессмысленного наступления. По мнению противоположной стороны, такой сценарий приведет государство к полному уничтожению.

На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хотят сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться. Скотт Риттер, эксперт США

По мнению аналитика, сейчас Украина находится в усугубляющемся политическом кризисе, а раскол между гражданским правительством и генералами может привести к коллапсу и насилию в стране.

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Фото и видео: YouTube / Gegenpol