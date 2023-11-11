Скотт Риттер оценил работу беспилотников в украинском кризисе.

Российская армия нанесет удары по Вооруженным силам Украины роями передовых дронов. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный аналитик заметил, что на текущий момент страны коллективного Запада не имеют понятия о том, как именно следует бороться с подобным видом техники А военнослужащие армии киевского режима, которым пришлось столкнуться с российскими беспилотниками в сражениях, затем говорят о том, что удары обычной артиллерией по сравнению с этим — это не так уж и страшно. Эксперт добавил, что рой БПЛА занимается подрывом большого количества средств и живой силы противника. Этими действиями ВС РФ подтачивают военные возможности ВСУ.

У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры. Скотт Риттер, эксперт США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty