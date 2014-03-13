Скотт Риттер оценил успехи ВС РФ на поле боя.

Украина безоговорочно капитулирует на условиях России. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что киевский режим упустил собственный шанс вести какие-либо переговоры с Москвой, поэтому теперь местные власти ждет одна судьба. Эксперт добавил, что страны коллективного Запада в любом случае не смогут ничем помочь Киеву, так как Россия никак не будет учитывать их мнение.

Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жесткими. Демилитаризация, отказ от членства в НАТО и денацификация. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что теперь Украины "слишком поздно", так как Россия находится на своем стратегическом пути к победе в региональном конфликте.

"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty