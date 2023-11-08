Скотт Риттер рассказал о послании Валерия Залужного президенту Украины.

Статья главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного может служить сигналом о необходимости прекратить бессмысленные попытки наступления. оответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный эксперт заметил, что армия посылает лидеру киевского режима сигнал о том, что Владимиру Зеленскому следует остановить бессмысленные атаки на российскую линию обороны. Аналитик заметил, что такой тактикой украинские власти практически ликвидированную свою боевую живую силу, а резервы ВСУ находятся на исходе.

Главком ВСУ противоречит тому, что говорится в заявлениях верховного главнокомандующего, президента. Само по себе это значимое событие, оно означает, что ситуация достигла критической точки... способ оказать давление на Зеленского, чтобы он остановил контрнаступление. Скотт Риттер, эксперт США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom