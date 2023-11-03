Скотт Риттер предрек Киеву потерю новых территорий.

Правительство лидера киевского режима Владимира Зеленского падет в результате проведения Россией специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона.

Россия нанесет Украине не только военное поражение, что она и делает, пока мы говорим, но и политическое поражение режиму Зеленского, бандеризм будет истреблен. Скотт Риттер, эксперт США

Иностранный специалист отметил, что глава Украины лично отказался от стамбульского соглашения с Москвой о постоянном нейтралитете Украины, а сейчас политик рискует потерять еще больше территорий. В частности, сражения ведутся в Харьковской области. Скотт Риттер уточнил, что говорит об очередном раунде освобождения земель из-под контроля Киева. В США ожидают, что ВС РФ смогут взять под своей контроль такие города как Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Аналитик уточнил, что для Украины речь пойдет о конце пути как современного государства. Этого результата можно избежать только в том случае, если Владимир Зеленский решится на разумную вещь и заключит мир с Россией.

"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong