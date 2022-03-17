Скотт Риттер рассказал о денацификации Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский потеряет власть в результате денацификации территории Украины Россией. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный эксперт пояснил зрителям, что Москва предпринимает взвешенные шаги и организовывает крупные военные операции под городом Купянском для того, чтобы завершить уничтожение Вооруженных сил Украины в ходе СВО.

Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год. Он не только нанес поражение коллективному Западу, но и построил полуторамиллионную армию. В то же самое время НАТО не может собрать 300 тысяч военных для сил быстрого реагирования. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty