Скотт Риттер сравнил боеспособность НАТО и России.

Североатлантический военный альянс не сможет выдержать военное противостояние с Россией, обладающей самой сильной армией в мире. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Through the eyes of сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что в НАТО постепенно начинают понимать, что не способна обеспечить победы Вооруженным силам Украины на поле боя, так как блок не может защитить даже собственные национальные интересы и позиции. Эксперт уверен в том, что армия РФ остается самой боеспособной на планете, а оборонная индустрия НАТО не обеспечивает не только ВСУ боеприпасами, но и свои государства.

Россия сражается не только с Украиной. Да, именно украинские солдаты отдают свои жизни. <…> Их (ВСУ. – Прим. ред.) обеспечивает экономическая и военная сила коллективного Запада. Таким образом, Россия сражается с НАТО, с США. Россия выигрывает. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины.

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of