На стадионе "Петровский" сотоится XII ежегодный турнир по мини-футболу среди детей-сирот

Турнир проходит уже двенадцать лет подряд, шесть из которых проходят под патронажем Александра Бельского, председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

На футбольном стадионе "Петровский" 24 мая 2026 года состоится XII ежегодный футбольный турнир для детей из детских домов Северо-Западного федерального округа под названием "Юный Зенитовец". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Александр Герман, директор благотворительного фонда "Невский фронт", подчеркнул, что мероприятие собирает участников не только из Санкт-Петербурга, но и из различных регионов страны, включая Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области, Республику Карелию, Тверь и другие субъекты федерации. Ожидается участие от 20 до 30 команд.

Турнир проходит уже двенадцать лет подряд, шесть из которых проходят под патронажем Александра Бельского, председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Идея организовать подобное соревнование возникла в рамках инициативы членов фонда "Невский фронт". Первоначально участниками были только дети из Санкт-Петербурга, но вскоре появились спонсоры, позволившие расширить географию и пригласить спортсменов из других регионов, взяв на себя расходы на транспортировку, питание и проживание.

Важно подчеркнуть, что участники соревнований – это воспитанники социальных учреждений, а не спортивные школы. Дети самостоятельно формируют команды при поддержке педагогов и готовят их заранее, зачастую задолго до старта турнира. Заявки на участие в турнире ещё открыты, и точное количество команд на текущий момент неизвестно.

Ранее мы сообщили о том, что завершены первенства Петербурга по футзалу среди юношей и мальчиков.

Фото: Pxhere