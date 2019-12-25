Завершены первенства Петербурга по футзалу среди юношей и мальчиков

Победители соревнований получат право представить город на всероссийском первенстве по футзалу, которое состоится с 13 по 20 марта в Нижнем Новгороде.

Первенство Петербурга по футзалу среди юных спортсменов в трёх возрастных группах подошло к своему завершению, сообщает Федерация футбола Санкт-Петербурга.

Турнир среди ребят младше 12 лет выиграл коллектив Академии футбольного клуба "Зенит" — победителями стали футболисты команды "Зенит 2012 — синие". Третьими стали игроки команды "Петербург-04".

В группе подростков до 14 лет чемпионами вышли спортсмены из команды "Выборжанин-белые". Итоговый поединок против команды "Коломяг" ("Олимпийские надежды") закончился ничьей 1:1 в основное время, победа же была добыта в серии пенальти со счетом 5:4. Третье место завоевали воспитанники школы "Динамо-Центр".

Футболисты до 16 лет первенствовали в команде спортшколы "Локомотив 2011". В решающем матче ребята обыграли команду "Выборжанин 2012" со счётом 2:1. "Бронза" турнира досталась спортсменам коллектива "Искра Огонь 2011".

Победители соревнований получат право представить город на всероссийском первенстве по футзалу, которое состоится с 13 по 20 марта в Нижнем Новгороде. Подробности о турнирах доступны по ссылке.

Фото: пресс-служба Федерации футбола Петербурга