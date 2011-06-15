Команды из Петербурга выступят на женском Кубке России по пляжному футболу

Заключительный матч состоится в Международный женский день.

Четвёртый Кубок России по пляжному футболу среди женщин начнётся 4 марта в Ярославле. Турнир соберёт восемь сильнейших команд, причём пять из них представляют Петербург, сообщает пресс-служба ФРС.

Особое внимание приковано к клубу "Кристалл", действующему обладателю титула, и сборной Петербурга, ставшей финалистом прошлого розыгрыша, проиграв в драматичном финале лишь в послематчевой серии пенальти. Организаторы соревнований предусмотрительно разделили фавориток по разным группам, дабы интрига сохранилась до последнего матча.

Первый этап турнира закончится 6 марта, когда лучшие две команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Заключительный матч состоится в Международный женский день.

