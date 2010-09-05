Германия вырвала ничью у Венгрии и вышла в плей-офф Евро-2020

Игра завершилась со счетом 2:2.

Германия вырвала ничью у Венгрии и вышла в плей-офф чемпионата Европы. В заключительном матче группового этапа турнира встреча завершилась с результатом 2:2. В составе немецкой сборной голами отметились Леон Грецка и Кай Хаверц. У противников точные удары в ворота совершили Адам Салаи и Андраш Шефер. Матч обслуживался российской судебной бригадой, которой руководил Сергей Карасев.

Напомним, что благодаря ничье спортсмены из ФРГ смогли набрать четыре очка на Евро-2020. Это позволило сборной выйти в плей-офф турнира со второй позиции в групповом рейтинге. Венгрия покинула соревнование с двумя очками в арсенале. Страна заняла последнюю (четвертую) позицию в группе.

Сборная Англии по футболу обыграла чехов в матче Евро-2020.

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