Игра закончилась со счетом 1:0.

Сборная Англии по футболу обыграла чехов в матче Евро-2020 и заняла первое место в группе. Матч состоялся на арене "Уэмбли" в Лондоне. Встреча завершилась с результатом 1:0. Единственным голом отметился на 12 минуте Рахим Стерлинг.

В параллельном матче сборная Хорватии обыграла в Глазго шотландцев с результатом 3:1. По итогам трех встреч группового этапа соревнования англичане набрали семь очков. Это позволяет им выйти в плей-офф чемпионата Европы с первой позиции в группе D. Со второго места в 1/8 финала прошла команда из Хорватии, набрав четыре очка, с третьего - чехи (4 очка). Замыкают таблицу шотландцы с одним очком.

Все три матча группового этапа англичане провели на стадионе "Уэмбли". На матчах по постановлению властей могли присутствовать только 25 зрителей от вместимости спортивной арены. Это порядка 22 500 болельщиков. В следующий раз сборная выйдет на футбольное поле 29 июня в Лондоне. Соперником команды станет участник, вышедший из группы F (Франция, Германия, Португалия или Венгрия).

Видео: Instagram / @liampayne