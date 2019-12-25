Сборная Хорватии обыграла команду Шотландии и вышла в плей-офф

Игра завершилась со счетом 3:1.

Сборная Хорватии обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Таким образом хорваты вышли в плей-офф турнира Евро-2020. Встреча прошла в Глазго. Она завершилась с результатом 3:1. В составе клуба победителей отличились на 17, 62 и 77 минутах игры спортсмены Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич. У проигравших голом отметился Каллум Макгрегор на 42 минуте матча.

Напомним, что российский полузащитник из московского ЦСКА Влашич впервые на Евро-2020 вышел в стартовом составе. Футболист смог забить дебютный мяч. Затем вместо него на 76-й минуте на поле появился Лука Иванушец. Защитник из петербургского "Зенита" Деян Ловрен провел на поле все 90 минут. Спортсмен получил желтую карточку на поле. На данный момент известно, что он пропустит встречу 1/8 финала из-за слишком большого числа предупреждений.

Сборная Хорватии получила в групповом этапе четыре очка. Это позволило команде занять второе место в группе D. Шотландцы с одним очком заняли последнее место рейтинга. На первом месте списка находятся англичане, которые смогли набрать семь очков, на третьем месте - Чехия. Англия и Чехия смогли обеспечить себе выход в плей-офф ранее.

Петербург проведёт два последних матча в рамках ЕВРО-2020 с 50% заполняемостью стадиона.

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