Умерла известная писательница Славенка Дракулич

Хорватская писательница и журналистка Славенка Дракулич скончалась на 77-м году жизни. Он была одной из первых, кто открыто обсуждал положение женщин в бывшей Югославии, сообщило агентство Agence France-Presse.
Близкая подруга писательницы рассказала, что Дракулич умерла 20 июня в Хорватии. Причины смерти она не уточняла.
Славенка Дракулич родилась в 1949 году в городе Риека. Ее считают первопроходцем среди писателей бывшей Югославии, поднимавших тему положения и прав женщин в обществе.
Известность ей принесли такие работы, как "Как мы пережили коммунизм и даже смеялись при этом", "Балканский экспресс: фрагменты с другой стороны фронта" и роман "Как будто меня там нет".
Произведения Дракулич перевели на более чем 20 языков. В 2026 году в нашей стране выпустили ее книгу "Теория печали Милевы Эйнштейн".
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Фото: Magnific
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