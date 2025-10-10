Умерла известная писательница Славенка Дракулич

Ее произведения были переведены на более чем 20 языков.

Хорватская писательница и журналистка Славенка Дракулич скончалась на 77-м году жизни. Он была одной из первых, кто открыто обсуждал положение женщин в бывшей Югославии, сообщило агентство Agence France-Presse.

Близкая подруга писательницы рассказала, что Дракулич умерла 20 июня в Хорватии. Причины смерти она не уточняла.

Славенка Дракулич родилась в 1949 году в городе Риека. Ее считают первопроходцем среди писателей бывшей Югославии, поднимавших тему положения и прав женщин в обществе.

Известность ей принесли такие работы, как "Как мы пережили коммунизм и даже смеялись при этом", "Балканский экспресс: фрагменты с другой стороны фронта" и роман "Как будто меня там нет".

Произведения Дракулич перевели на более чем 20 языков. В 2026 году в нашей стране выпустили ее книгу "Теория печали Милевы Эйнштейн".

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Фото: Magnific