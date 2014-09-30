Венгрия увеличит поставки нефти Сербии из-за санкций США

Петер Сийярто оценил решение Хорватии отказаться от поставок в Сербию.

Венгерская энергетическая корпорация MOL увеличит поставки нефти на сербскую территорию в связи с тем, что Хорватия отказалась поставлять сырье в эту страну после введения американского санкционного давления против местной компании NIS. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей из Будапешта Петер Сийярто. Иностранный чиновник заметил, что власи рассчитывают сохранить поставки нефти из России по трубопроводу "Дружба". Сейчас в Венгрию идут российские энергоресуры через "Дружбу" и по Адриатическому нефтепроводу из Хорватии, который в одиночку не может обеспечить потребности венгерских НПЗ. Однако поставки MOL не смогут полностью заменить объемы, потерянные Сербией в результате прекращения подачи нефти из Хорватии.

Мы не должны зависеть от единственного нефтепровода из Хорватии. MOL, являющаяся крупнейшей энергетической компанией в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок с ее стороны Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия и Хорватия в настоящее время обсуждают возможность увеличения пропускной способности адриатического маршрута. Однако пока что остается открытым вопрос о том, получится ли осуществить задуманное с технической точки зрения. Политическое руководство Европейского союза выступает за полный отказ от российских энергетических носителей в регионе. Коллективный Брюссель приветствовал дискуссии на эту тему между Будапештом и Загребом. Ранее Хорватия отказалась поставлять нефть в Сербию после введения Вашингтоном санкций против сербской компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российской "Газпром нефти".

Российско-сербская NIS сообщила о начале действия американских санкций.

