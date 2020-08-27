  1. Главная
Российско-сербская NIS сообщила о начале действия американских санкций
Сегодня, 9:44
71
lesjasap

Компания не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций.

Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" NIS сообщила о начале действия американских санкций.  Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники прес-сужбы предприятия. Ранее стало известно о том, что Вашингтон дал разрешение хорватскому оператору Адриатического нефтепровода компании JANAF до 15 числа продолжать поставки сырья в NIS.

Компания NIS оповещает общественность, что до сих пор не продлена особая лицензия минфина США, которая обеспечивает беспрепятственную оперативную деятельность.

сообщение прес-сслужбы NIS

В пресс-службе JANAF указали, что получена лицензия, разрешающая участие в необходимой деятельности по транспортировке нефти на срок до завершения работы действующего договора по поставкам. Сейчас хорватское предприятие активно занимается выработкой вариантов решения проблемы в сотрудничестве с юридическими консультантами. Пока что у фирмы нет официальной информации о получении NIS лицензии на указанный срок.

Фото: официальный сайт "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS)

