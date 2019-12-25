Роман Маршавин сообщил об экономическом сотрудничестве с Нью-Дели.

Москва наращивает поставки энергетических ресурсов в Индию, только за первое полугодие показатели выросли примерно на 15 процентов. Соответствующее заявление сделал заместитель российского министра по энергетике Роман Маршавин, выступая на Восточном экономическом форуме в 2025 году на сессии "Россия – Индия: экономика будущего".

Мы успешно решим и логистические проблемы, и платежные, и связанные со страхованием. Я считаю это большим успехом. И поставки энергетические продолжают расти. В этом полугодии на 15% примерно рост. То есть энергетика свою часть вот этой задачи, которую лидеры ставят по увеличению товарооборота, успешно выполняет. Роман Маршавин, замглавы Минэнерго РФ

Напомним, что американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе 6 августа ввела дополнительные пошлины в размере 25 процентов в отношении Индии в связи с приобретением страной российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25 процентов, тарифы на импорт республики в США были доведены до уровня 50 процентов. Лидер Белого дома критиковал Нью-Дели за то, что страна всегда закупала большую часть военного оборудования у российского руководства и сейчас вместе с КНР является крупнейшим покупателем российских энергетических ресурсов.

США отсрочили санкции против российско-сербской компании NIS.

Фото: ВЭФ 2025