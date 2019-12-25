США отсрочили санкции против российско-сербской компании NIS

Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила решение, принятое Минфином США.

Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14 процентов акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром", в шестой раз получила отсрочку санкционного давления от вашингтонской администрации и министерства по финансам США. На этот раз американцы поставили срок введения ограничений на 26 сентября. Соответствующее заявление сделала сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Напомним, что срок предыдущей отсрочки Минфина США для Сербии истекал в среду, однако компания официально запросила их продление 21 августа. Президент Сербии Александр Вучич заявил 30 июля, что власти страны не хотят национализировать компанию. Ранее, 28 июля Минфин США в пятый раз разрешил оператору Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии" до 27 августа. Предприятие JANAF по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должно поставить по нефтепроводу десять миллионов тонн сырья. ресурсы пойдут с терминала, расположенного на острове Крк в Хорватии до Сербии. "Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта отправила в Вашингтон запрос на удаление из списка организаций и лиц, находящихся под санкциями (Specially Designated Nationals).

Минэнерго Сербии: отмена санкций против NIS зависит от переговоров РФ и США.

