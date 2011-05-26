Минэнерго Сербии: отмена санкций против NIS зависит от переговоров РФ и США

Ранее стало известно об очередной отсрочке в санкциях США к Белграду.

Полное исключение компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из американских санкционных списков Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве по финансам будет зависеть от хода переговоров между Москвой и Вашингтоном. Соответствующее заявление в интервью местному изданию "Политика" сделала сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Полное исключение NIS из санкционного списка OFAC зависит от переговоров между США и Россией, поскольку NIS входит в "пакет" российского энергетического сектора, на которые США наложили санкции. Дубравка Джедович-Ханданович, министр в Сербии

Напомним, что 10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", а также руководителя Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, включая и сербскую компанию NIS. На текущий момент "Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами остаются "Газпром нефть" (44,85 процентов акций), "Газпром" (11,3 процентов) и Сербия (29,87 процентов). Ранее Минэнерго в Белграде уточнило, что власти страны добились очередной, пятой по счету, отсрочки санкций Вашингтона против NIS сроком на 30 дней.

Эксперты прокомментировали строительство нового нефтепровода из Венгрии в Сербию.

Фото: https://www.nis.rs/ru/kompanija/