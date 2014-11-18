Эксперты прокомментировали строительство нового нефтепровода из Венгрии в Сербию

Проект сам по себе является демонстрацией непокорности линии ЕС, ведь он будет способствовать росту спроса на российскую нефть, а не его уменьшению.

Представители России, Венгрии и Сербии обсудили строительство нового 180-километрового нефтепровода из Венгрии в Сербию, который может заработать уже в 2027 году. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", на встрече глава МИД Венгрии Сийярто вновь отметил несогласие с позицией Брюсселя, требующего отказа от российских углеводородов, что ведет к росту стоимости жизни европейцев.

Проект сам по себе является демонстрацией непокорности линии ЕС, ведь он будет способствовать росту спроса на российскую нефть, а не его уменьшению, отметили эксперты. В случае реализации Венгрия будет получать деньги за транзит, Россия - обеспечит экспорт и потребности своего сербского актива - компании НИС, а сама Сербия получит надежный и дешевый источник "черного золота".

У этого проекта, впрочем, есть несколько серьезных препятствий. Первое - это то, что нефть в Венгрию поступает через Украину, а ее любовь пилить сук, на котором она сидит, общеизвестна. Во-вторых, компания NIS пока так и не решила проблему наложенных на нее американских санкций. Кроме того, не исключены политические вмешательства со стороны Евросоюза, который может оказать давление на ключевых операторов проекта. Однако сам факт переговоров свидетельствует о том, что Россия, Сербия и Венгрия настроены на то, чтобы преодолеть эти трудности и реализовать проект. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали включение Кингисеппского машиностроительного завода в ОСК.

Фото: gazprom.ru