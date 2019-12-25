Эксперты прокомментировали включение Кингисеппского машиностроительного завода в ОСК

Кингисепп, занимающийся, в частности, судовой энергетикой, должен будет стать разработчиком и поставщиком дизельных энергетических установок для торговых судов российской постройки.

Новость о включении Кингисеппского машиностроительного завода в ОСК может показаться стандартной строчкой из хроники жизни госкорпораций, однако задача в данном случае очень интересная, считают Telegram-канала "Мейстер".

Кингисепп, занимающийся, в частности, судовой энергетикой, должен будет стать разработчиком и поставщиком дизельных энергетических установок для торговых судов российской постройки: танкеров, газовозов, балкеров и прочих крупнотоннажных единиц. Авторы поста отметили, что в этой сфере импортозамещение долгое время было минимальным – финские и немецкие дизели прочно прописались в том числе и на судах отечественной постройки еще в советское время, что с началом войны стало отдельной головной болью.

И это как раз тот случай, когда компетенции во многом придется нарабатывать с нуля. У завода в одиночку ни денег ни кадров ни мощностей на это нет и никогда не будет. В составе крупной корпорации задача становится решаемой. А решать ее придется в любом случае – риски отсутствия собственного торгового флота на фоне санкционной войны всеми уже осознаны. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Путин отметил успехи АвтоВАЗа в преодолении кризиса после ухода иностранных компаний.

Фото: Кингисеппский машиностроительный завод