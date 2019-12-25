Путин отметил успехи АвтоВАЗа в преодолении кризиса после ухода иностранных компаний

Слова Путина о важности ВАЗа, как предприятия, позволившего сохранить автопром в целом, можно отнести и к ряду других предприятий и отраслей. Как подчеркнули эксперты Telegram-канала "Мейстер", одно рабочее место в автопроме действительно создает до 10 мест в других отраслях, и это же касается авиационной промышленности, станкостроения, производства сельхозтехники, железнодорожного транспорта и других.
То, что Россия обладает компетенциями головного разработчика и производителя соответствующих систем в целом ряде отраслей – большая удача, и отказываться от этого наследия нельзя, уверены телеграмеры.
Нельзя и по соображениям экономического развития – вокруг крупных производителей растут и расширяются цепочки кооперации, принося дополнительный доход и облегчая выстраивание уже и политических связей. Автопром в этой части наиболее заметен, как отрасль, максимально ориентированная на потребителя. Но таких отраслей множество, и в большинстве из них мы сейчас или возвращаем ранее утраченные позиции, или осваиваем компетенции, которыми раньше в принципе не обладали.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против РФ.
Фото: АвтоВАЗ
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