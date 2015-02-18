ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против РФ: мнение экспертов

Значительная часть пакета уделена нефтегазу.

ЕС согласовал новый 18 пакет санкций против России. Значительная часть пакета уделена нефтегазу: "потолок" цен на нефть из России понизят с $60 до $47,6 за баррель, запретят покупку нефтепродуктов, произведенных из нашего "черного золота" (есть исключение для ряда западных стран) и введут санкции против НПЗ "Роснефти" в Индии. По мнению авторо Telegram-канала "Мейстер", эти санкции задевают интересы не только России, но и Индии, которая активно скупает и перерабатывает нашу нефть, поставляя нефтепродукты в ЕС.

Однако эксперты уверены, что Индия не прекратит закупки, так как у нее огромный внутренний рынок, куда она может направить продукты переработки (в том числе с НПЗ "Роснефти" у которого более 6 тысяч своих АЗС), а в ЕС отправить бензин из ближневосточной нефти.

Только на эту нефть скидки нет, и цена бензина для ЕС вырастет. И ущемление своих фирм в Индии отметят, что может иметь последствия для ЕС. Для России же, в целом, ситуация означает просто откат к недавним временам, когда стоимость нашего барреля была ниже "потолка" и мы больше пользовались теневым флотом, и меньше — западным. Три года санкций научили нас работать в подобных условиях, чего не скажешь об экономике ЕС, до сих пор пребывающей в весьма вялом состоянии. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Госдума усилит ответственность для мигрантов, совершивших преступления на территории РФ.

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